1. Основные компетенции, функции, работы и услуги в строительстве

Инжиниринговая Компания «2К» работает в отраслях промышленного, гражданского, энергетического, инфраструктурного, транспортного и оборонного строительства, принимает активное участие в градостроительстве и управлении городским хозяйством, ведет деятельность по эксплуатации объектов различного назначения.
Инжиниринговая Компания «2К» работает с 2004 года, оказывает государственным и коммерческим предприятиям профессиональные услуги в области строительства объектов промышленного и гражданского значения, специальных объектов, в том числе, осуществляет:
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комплексное управление проектами (EPCM/PCM);
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организацию и управление строительством/генеральным подрядом;
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функции технического заказчика;
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технический надзор/строительный контроль;
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разработку и экспертизу проектно-сметной документации;
- техническое обследование зданий и сооружений;
- проведение строительной экспертизы;
- исследования;
- управленческое консультирование.
«Инжиниринговая Компания «2К» входит в 10 крупнейших российских инжиниринговых компаний, пользующихся доверием общества и заказчиков, основанном на долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве и по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний в стране.