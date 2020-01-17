1. Основные компетенции, функции, работы и услуги в строительстве

Компания сегодня

Инжиниринговая Компания «2К» работает в отраслях промышленного, гражданского, энергетического, инфраструктурного, транспортного и оборонного строительства, принимает активное участие в градостроительстве и управлении городским хозяйством, ведет деятельность по эксплуатации объектов различного назначения.

Инжиниринговая Компания «2К» работает с 2004 года, оказывает государственным и коммерческим предприятиям профессиональные услуги в области строительства объектов промышленного и гражданского значения, специальных объектов, в том числе, осуществляет:

комплексное управление проектами (EPCM/PCM);

организацию и управление строительством/генеральным подрядом;

функции технического заказчика;

технический надзор/строительный контроль;

разработку и экспертизу проектно-сметной документации;

техническое обследование зданий и сооружений;

проведение строительной экспертизы;

исследования;

управленческое консультирование.

«Инжиниринговая Компания «2К» входит в 10 крупнейших российских инжиниринговых компаний, пользующихся доверием общества и заказчиков, основанном на долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве и по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний в стране.