ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «2К»
Labore et ingenio vincere omnes! - Труд и талант побеждают всё!
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Ин­жи­ни­рин­го­ва­я Ком­па­ни­я «2К» ­ - э­то со­вре­ме­нна­я стро­и­тель­на­я ор­га­ни­за­ци­я фе­де­раль­но­го у­ро­вня, по­стро­е­нна­я по прин­ци­пу ин­же­нер­но­стро­и­тель­но­го хол­дин­га пол­но­го ци­кла. О­сно­вным прин­ци­пом ра­бо­ты ком­па­ни­и я­вля­е­тся и­споль­зо­ва­ни­е на­ко­пле­нных ин­же­нер­ных зна­ний и си­стем­на­я ин­те­гра­ци­я про­ве­ре­нных про­фе­сси­о­наль­ных ре­сур­сов и пе­ре­до­вых те­хно­ло­гий

1. Основные компетенции, функции, работы и услуги в строительстве


История бренда

  • 1
    2004 год

    В 2004 году «Инжиниринговая Компания «2К» была учреждена, а единомышленники, стоявшие у истоков создания финансово-технического надзора, стали её акционерами и руководителями.

  • 3
    2008 год

    В 2008 году наш коллектив представляет собой великолепную команду высококвалифицированных специалистов, которая реализует проекты от стадии их разработки до стадии строительства с последующей сдачей объекта в эксплуатацию и осуществления гарантийного обслуживания.

  • 4
    2009 год

    В 2009 году мы приступили к созданию современной лаборатории неразрушающего контроля и лаборатории, позволяющей проводить работы по энергоаудиту. Следующим этапом развития компании стало создание дочерних строительных организаций, которые специализируются сейчас на генеральном подряде, закупке и эксплуатации тяжелой строительной техники, управлении объектами недвижимости. С этого момента «Инжиниринговая компания «2К» стала развиваться как компания холдингового типа с вертикальной интеграцией.

  • 5
    2010-2011 годы

    В 2010 году компания активно расширила отрасли, в которых она принимает активное участие. Как следствие, увеличился штат специалистов. Так, к 2011 году мы подошли, создав инжиниринговую компанию высшего класса, обладающую мощным интеллектуальным ресурсом, человеческим капиталом и строительной техникой, а также широкой электронной Базой Знаний.

  • 6
    2012 год

    К 2012 году мы уже завоевали доверие рынка и сформировали пакет заказов по промышленному строительству, который позволяет нам участвовать в лучших российских проектах, работать с передовыми технологиями, что в свою очередь каждый день расширяет наш опыт и увеличивает технические возможности.

  • 7
    2013 год

    В 2013 году В 2013 году для реализации ряда более амбициозных и масштабных задач компания «Мастер Групп» вошла в состав строительного холдинга Инжиниринговой компании «2К». Позже она была реорганизована и получила название «Институт промышленного и гражданского проектирования «2К».

  • 8
    2014 год - настоящее время

    Высокий уровень доверия к компании со стороны партнеров, иностранных организаций и органов государственной власти обусловлен нашей профессиональной репутацией, что позволяет нам занимать лидирубщие позиции на рынке инжиниринговых услуг. Однако мы не останавливаемся на достигнутом результате и постоянно повышаем профессиональный уровень наших специалистов, ищем новые технические возможности оказания услуг, внимательно следим за развитием законодательной и методической базы и всегда открыты для сотрудничества с надежными и компетентными партнерами!


2. Сопровождение работы с банками, инвесторами и страховыми компаниями





4. Персональная работа с руководителями, управленческий консалтинг



5. Научные исследования, инженерно-технические расчеты, решение отдельных инженерных задач



6. Судебная защита интересов Наших клиентов в архитектурной,
строительной и инженерно-технической области


  • ...

7. Участие в реализации национальных проектов


 

8. Коллектив специалистов «Инжиниринговой компании «2К»

 

 

 

9. Интересные кейсы. Что интересного мы уже сделали



10. Простые и сложные технологии нашего времени внедряемые нами в жизнь



11. Выполненные проекты

Наиболее интересные проекты за практику компании

 

 


12. Благотворительная помощь военному госпиталю в г. Красногорск

С 2017 года Российский союз инженеров и Инжиниринговая Компания «2К» оказывают помощь военным госпиталям.

Так выглядит помощь 2019 года. «3 центральный военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского».

Госпиталь основан 20 июня 1968 года, с этого времени он ведет большую лечебную работу.




История бренда

  • 1
    2004 год

    В 2004 году «Инжиниринговая Компания «2К» была учреждена, а единомышленники, стоявшие у истоков создания финансово-технического надзора, стали её акционерами и руководителями.

  • 3
    2008 год

    В 2008 году наш коллектив представляет собой великолепную команду высококвалифицированных специалистов, которая реализует проекты от стадии их разработки до стадии строительства с последующей сдачей объекта в эксплуатацию и осуществления гарантийного обслуживания.

  • 4
    2009 год

    В 2009 году мы приступили к созданию современной лаборатории неразрушающего контроля и лаборатории, позволяющей проводить работы по энергоаудиту. Следующим этапом развития компании стало создание дочерних строительных организаций, которые специализируются сейчас на генеральном подряде, закупке и эксплуатации тяжелой строительной техники, управлении объектами недвижимости. С этого момента «Инжиниринговая компания «2К» стала развиваться как компания холдингового типа с вертикальной интеграцией.

  • 5
    2010-2011 годы

    В 2010 году компания активно расширила отрасли и, как следствие, увеличился штат специалистов. Так, к 2011 году образовалась инжиниринговая компания высшего класса, обладающая мощным интеллектуальным ресурсом, человеческим капиталом, строительной техникой, а также широкой электронной Базой Знаний.

  • 6
    2012 год

    К 2012 году мы уже завоевали доверие рынка и сформировали пакет заказов по промышленному строительству, который позволяет нам участвовать в лучших российских проектах, работать с передовыми технологиями, что в свою очередь каждый день расширяет наш опыт и увеличивает технические возможности.

  • 7
    2013 год

    В 2013 году для реализации ряда более амбициозных и масштабных задач проектный институт вошел в состав строительного холдинга Инжиниринговой компании «2К». Позже он был реорганизован и получил название «Институт промышленного и гражданского проектирования «2К».

  • 8
    2014 год - настоящее время

    Высокий уровень доверия к компании со стороны партнеров, иностранных организаций и органов государственной власти обусловлен нашей профессиональной репутацией, что позволяет нам занимать лидирующие позиции на рынке инжиниринговых услуг. Однако мы не останавливаемся на достигнутом результате и постоянно повышаем профессиональный уровень наших специалистов, ищем новые технические возможности оказания услуг, внимательно следим за развитием законодательной и методической базы и всегда открыты для сотрудничества с надежными и компетентными партнерами!

 

Компания сегодня

Инжиниринговая Компания «2К» работает в отраслях промышленного, гражданского, энергетического, инфраструктурного, транспортного и оборонного строительства, принимает активное участие в градостроительстве и управлении городским хозяйством, ведет деятельность по эксплуатации объектов различного назначения.

Инжиниринговая Компания «2К» работает с 2004 года, оказывает государственным и коммерческим предприятиям профессиональные услуги в области строительства объектов промышленного и гражданского значения, специальных объектов, в том числе, осуществляет:

  • комплексное управление проектами (EPCM/PCM);
  • организацию и управление строительством/генеральным подрядом;
  • функции технического заказчика;
  • технический надзор/строительный контроль;
  • разработку и экспертизу проектно-сметной документации;
  • техническое обследование зданий и сооружений;
  • проведение строительной экспертизы;
  • исследования;
  • управленческое консультирование.

«Инжиниринговая Компания «2К» входит в 10 крупнейших российских инжиниринговых компаний, пользующихся доверием общества и заказчиков, основанном на долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве и по праву считается одной из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний в стране.

 

Новости

  • 03.03.2020 Инжиниринговая Компания «2К» выполнит контрольно-ревизионную проверку строительно-монтажных работ на новых объектов «М.Видео»
    03 марта

    03.03.2020 Инжиниринговая Компания «2К» выполнит контрольно-ревизионную проверку строительно-монтажных работ на новых объектов «М.Видео»

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  • 14.02.2020 Инжиниринговая Компания «2К» тесно сотрудничает с ГК «АгроПромКомплектация» и участвует в реализации многих инвестиционных проектов
    14 февраля

    14.02.2020 Инжиниринговая Компания «2К» тесно сотрудничает с ГК «АгроПромКомплектация» и участвует в реализации многих инвестиционных проектов

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  • 13.02.2020 Работы на месторождении Джеруй, где Инжиниринговая Компания "2К" проводит финансово-технический надзор, близятся к завершению
    13 февраля

    13.02.2020 Работы на месторождении Джеруй, где Инжиниринговая Компания "2К" проводит финансово-технический надзор, близятся к завершению

    Подробнее

  • 07.02.2020 Инжиниринговая Компания "2К" проводит строительный аудит текущего состояния процесса проектирования для ООО "Регион Лес"
    07 февраля

    07.02.2020 Инжиниринговая Компания "2К" проводит строительный аудит текущего состояния процесса проектирования для ООО "Регион Лес"

    Подробнее

  • 17.01.2020 Инжиниринговая Компания «2К» проведет геодезическое и топографическое сопровождение проекта для «НОВАРКТИК СНС»
    17 января

    17.01.2020 Инжиниринговая Компания «2К» проведет геодезическое и топографическое сопровождение проекта для «НОВАРКТИК СНС»

    Подробнее

  • Все новости

Лидирующие позиции среди инжиниринговых компаний по реализации
масштабных инвестиционно-строительных проектов

Среди наших ключевых заказчиков — авиастроительные заводы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», производственные предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Уралкалий», ОАО «ЦентрАтом», заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», АПХ «Мираторг», Группа «Черкизово» и другие.

  • 1000
    Реализованных
    проектов      
  • 500
    Инженерных
    специалистов     
  • 11
      Лет успешной
    работы
  • 500
       Заказчиков из
    ключевых отраслей
 

Команда военных инженеров Инжиниринговой Компании «2К» отличается высокой энергетикой, стремлением к победе и командным духом в работе.

Руководители компании вошли в первый в стране рейтинг «1000 лучших менеджеров России», в переводе на спортивный язык - выиграли чемпионат России, а позднее были признаны на International Quality Summit Award New York 2013 золотым призером - это уже золото на инженерном чемпионате мира.

Желаю Вам дальнейших побед в инженерном деле


Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер России, Двукратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира
Александр Якушев

Отзывы о компании

  • От имени ОАО «Роснефть» и от себя лично выражаю искреннюю благодарность за участие в организации и проведении аудита и оценки объектов недвижимого имущества в республике Ингушетия. Профессионализм, добросовестность, организованность и личная смелость, проявленные Вами в ходе работы, заслуживает уважения и признательности!

    Вице-президент ОАО «Роснефть» С. В. Трегуб

  • Оперативность, строгий контроль за качеством работ, сохранением сроков выполнения работ, а также комплексный подход в реализации поставленных задач способствовали установлению хороших деловых отношений между организациями, выполняющими работы на проекте, а также между ООО «Инжиниринговая компания 2К», ОАО «Объединенная авиастроительная компания» и ЗАО «Авиастар-СП». Исполнительный вице-президент ОАО «ОАК» А. В. Туляков

  • Комплексный подход, используемый ООО «Инжиниринговая компания 2К» при выполнении поставленных задач, высокая квалификация, мотивация и заинтересованность инженерного и руководящего состава ООО «Инжиниринговая компания 2К» - залог успешного результата и эффективности нашего сотрудничества с Вашей компанией. Директор по алюминиевому бизнесу «Восток», ОА «Русал» В. А. Полин

  • От лица ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» выражаю благодарность ООО «Инжиниринговая компания 2К» за высокое качество оказываемых услуг по Финансово-техническому надзору за строительством с целью усиления проектного офиса реализации инвестиционных проектов «Строительство комплекса ВТ-2» и «Строительство комплекса каталитического крекинга вакуумного газойля-2» в г. Кстово, Нижегородская область. Заместитель генерального директора ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» А. В. Антонов

 

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